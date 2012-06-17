В Торонто перед концертом британской группы обрушилась сцена
12:48, 17 июня 2012Разное
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Концерт британской группы Radiohead в пригороде Торонто был отменен в субботу вечером после того, как еще до его начала рухнула сцена, на которой должны были выступать музыканты.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters, в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.
Музыкантов, по предварительной информации, ни на сцене, ни поблизости на момент обрушения конструкций не было.
«Часть крыши у сцены упала. Обломки попали на человека, который в итоге погиб», – заявили в полиции.
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