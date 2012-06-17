В Торонто перед концертом британской группы обрушилась сцена

12:48, 17 июня 2012
Разное
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Концерт британской группы Radiohead в пригороде Торонто был отменен в субботу вечером после того, как еще до его начала рухнула сцена, на которой должны были выступать музыканты.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters, в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Музыкантов, по предварительной информации, ни на сцене, ни поблизости на момент обрушения конструкций не было.

«Часть крыши у сцены упала. Обломки попали на человека, который в итоге погиб», – заявили в полиции.

 

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