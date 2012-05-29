Эксперт: любая проверка просто уничтожит весь рынок такси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сопредседатель Рабочей группы по упорядочению перевозок пассажиров на такси в Киеве при Киевской государственной городской администрации Андрей Антонюк.

По его словам, за то время, которое осталось до начала чемпионата навести порядок на рынке услуг такси в столице не удастся.

«Мы все хотим, чтобы Евро-2012 прошло тихо и мирно, в этой связи никто не готовит никаких проверок. Не наведем мы порядок ни за неделю, ни за месяц, если нет нормального законодательства, а 95% таксистов работают нелегально», - сказал А.Антонюк и добавил: «Любая проверка сегодня просто уничтожит весь рынок такси. Если не будет никакого такси, то это будет только хуже для гостей столицы и имиджа Киева. Поэтому я думаю, что мы переживем Евро с тем, что у нас есть сейчас. Мы же со своей стороны инициируем всеукраинский общественный форум, посвященный проблемам реформирования рынка таксомоторных перевозок».

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля председатель Киевского городского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Денис Радов сообщил о том, что Антимонопольный комитет Украины проводит расследование киевского рынка перевозок пассажиров на такси, в том числе проверяет обоснованность тарифов на поездки.

«Еще с прошлого года мы занимались изучением перевозок пассажиров общегородским транспортом. Затем мы перешли на исследование рынка маршрутного такси. И завершающей стадией мы проводим сейчас исследование рынка перевозок пассажиров в городе Киеве на такси», - сказал он.

Д.Радов уточнил, что рассматривается вопрос рынка перевозок на такси в Киеве, как в отношении спроса и предложения, так и во взаимодействии пассажира и компании, которая находится в Киеве, независимо от маршрута передвижения. Планируется, в том числе, расследовать рынок в части перевозок из столицы в аэропорт «Борисполь» и аэропорт «Киев» (Жуляны).

По его словам, оценка рынка подразумевает как вопрос оценки операторов рынка, так и исследование деятельности местных органов власти, для того, чтобы определить степень влияния или бездействия в случае, если такое влияние или бездействие повлекли нарушение конкуренции на рынке.

Он отметил, что в процессе расследования АМКУ уже видит признаки картельного соглашения у некоторых субъектов рынка.

«Мы видим на сегодняшний день определенную структуру сговора на рынке, то есть поддержания необоснованно завышенной цены. И она практически находится на одном уровне», - добавил он.

По данным Д.Радова, на рынке Киева более 200 операторов предоставляют услуги такси.

По словам председателя отделения АМКУ, результаты исследования будут обнародованы в конце мая текущего года.