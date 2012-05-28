Скандальную телеведущую признали виновной в конфликте с ГАИ
18:45, 28 мая 2012Разное
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Голосеевский райсуд Киева признал телеведущую Наталью Розинскую виновной по обеим статьям обвинения.
|У Розинской забрали права
Суд решил, что 2 мая телеведущая нарушила закон, проигнорировав требование работника ГАИ остановиться и отказавшись пройти анализ на содержание алкоголя в крови. Об этом сообщает ТСН.
Таким образом Наталью Розинскую лишили водительских прав на один год.
Как пишет издание, самое интересное произошло еще в полдень, когда выяснилось, что решение по поводу Розинской было готово заранее.
В перерыве заседания адвокат телеведущей Николай Недилько заметил на столе судьи напечатанное обвинительное заключение против своей подзащитной. Правда, судья сказала, что это только черновик.
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