Скандальную телеведущую признали виновной в конфликте с ГАИ

18:45, 28 мая 2012
Разное
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Голосеевский райсуд Киева признал телеведущую Наталью Розинскую виновной по обеим статьям обвинения.  

Розинська

Суд решил, что 2 мая телеведущая нарушила закон, проигнорировав требование работника ГАИ остановиться и отказавшись пройти анализ на содержание алкоголя в крови. Об этом сообщает ТСН.

Таким образом Наталью Розинскую лишили водительских прав на один год.

Как пишет издание, самое интересное произошло еще в полдень, когда выяснилось, что решение по поводу Розинской было готово заранее.

В перерыве заседания адвокат телеведущей Николай Недилько заметил на столе судьи напечатанное обвинительное заключение против своей подзащитной. Правда, судья сказала, что это только черновик.

 

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