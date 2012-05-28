Скандальную телеведущую признали виновной в конфликте с ГАИ

Суд решил, что 2 мая телеведущая нарушила закон, проигнорировав требование работника ГАИ остановиться и отказавшись пройти анализ на содержание алкоголя в крови. Об этом сообщает ТСН.

Таким образом Наталью Розинскую лишили водительских прав на один год.

Как пишет издание, самое интересное произошло еще в полдень, когда выяснилось, что решение по поводу Розинской было готово заранее.

В перерыве заседания адвокат телеведущей Николай Недилько заметил на столе судьи напечатанное обвинительное заключение против своей подзащитной. Правда, судья сказала, что это только черновик.