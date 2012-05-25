Российская таможня советует думать прежде чем ехать на Евро-2012

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Прогнозируется, что в регионе деятельности Центрального таможенного управления основной поток автобусов с организованными группами болельщиков и легковых автомобилей пойдет во время проведения матчей украинского этапа чемпионата через автомобильные пункты пропуска Нехотеевка – Гоптовка (Харьковское направление – 9,13 и 17 июня) и Троебортное – Бачевск (Киевское направление – 11 июня и 1 июля).

В преддверии проведения Евро-2012 таможенной службой был определен перечень многосторонних автомобильных пунктов пропуска, которые на время проведения чемпионата будут работать в особом режиме. Это 9 автомобильных: 6 - многосторонних автомобильных пунктов пропуска – МАПП и 3 – двусторонних автомобильных пунктов пропуска - ДАПП, 3 железнодорожных пункта пропуска (ЖДПП) и 7 мест пересечения границы.

В частности, Киевское направление: МАПП «Троебортное» - «Бачевск», МАПП «Новые Юрковичи» - «Сеньковка», МАПП «Погар» - «Гремяч», ДАПП «Ломаковка» - «Николаевка», МАПП «Крупец» - «Екатериновка», ЖДПП «Суземка» - «Зерново» (железнодорожные станции «Брянск-Орловский», «Суземка»).

Харьковское направление: МАПП «Нехотеевка» - «Гоптовка», МАПП «Грайворон» - «Великая Писаревка», ДАПП «Вериговка» - «Чугуновка», ДАПП «Логачевка» - «Пески», ЖДПП «Долбино» - «Казачья Лопань» (железнодорожные станции «Белгород», «Наумовка»), ЖДПП «Валуйки» - «Тополи».

Местами пересечения границы определены местные пункты пропуска: «Журавлевка-Журавлевка», «Безымено-Тимофеевка», «Становое-Рассыпное», «Шияны-Петровка», «Староселье-Грабовское», «Казачье-Рудченское-Казачек» и «Землянки-Бударки».

Матчи финала Евро-2012 в Украине и в Польше пройдут с 8 июня по 1 июля.