Легализация наркотиков на время Евро-2012 - это слухи

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, некоторые информационные агентства в последнее время активно распространяют в Интернете информацию о том, что якобы во время проведения Евро-2012 на территории Киева и в других городах Украины, где будут проводиться матчи чемпионата, «легализуется свободное употребление наркотических веществ». Более того, в этих сообщениях говорится, что правоохранительные органы будут наблюдать за тем, чтобы этот процесс был безопасным для граждан.

Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве категорически опровергает эту информацию.

«Никаких изменений в законодательстве Украины по этому поводу в последнее время не произошло. Работники столичного Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и в дальнейшем будут задерживать нарушителей антинаркотического законодательства», - подчеркивается в сообщении.