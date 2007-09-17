Лобовое столкновение Альфа Ромео и Жигулей: погибли 6 человек

В Полтавской области поблизости с. Опошня Зинковского района, на автодороге “Гадяч-Полтава” произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Альфа Ромео" и "ВАЗ - 2106".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 6 человек и один в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 178 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 37 человек и 228, - травмированы.