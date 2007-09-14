ДТП в Киеве: Форд разорвало на две части (фоторепортаж)
11:28, 14 сентября 2007Разное
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В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Светлицкого в Киев погибла женщина и тяжело ранен мужчина.
По словам свидетелей ДТП, "Форд" на огромной скорости "просвистел" мимо них, потом они услышали грохот и обернувшись, увидели разорванный пополам о столб автомобиль. Водителя в очень тяжелом состоянии госпитализировали, женщине-пассажиру помощь уже не понадобилась.
Фото Магнолия ТВ
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