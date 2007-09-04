Соцпартия издает клон ”Сільських вістей”

4 сентября вышел первый номер газеты "Сільські вісті від Івана Бокого", логотип которой практически идентичен логотипу газеты "Сільські вісті".

"С тех пор, как газету "Сільські вісті" присвоил и на деньги подписчиков и поступления от рекламы стал миллионером Иван СПОДАРЕНКО, линия "Сільських вістей" круто изменилась. Некогда активный борец с кучминским режимом, газета пошла на службу к тем же олигархам, которые просто сменили хозяина..." - говорится в обращении к читателям Ивана БОКОГО, сообщает “Телекритика”.

"Преданные мои читатели предложили мне хотя бы на выборы организовать выпуск нескольких тиражей правдивых "Сільських вістей від Івана Бокого", - пишет социалист.

На первой колонке издания также содержится обращение председателя Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА.

В выходных данных газеты указано, что свидетельство о регистрации КВ №13011-1895Р выдано Министерством юстиции Украины 28 августа 2007 года, издатель – КП "Редакция газеты СПУ "Товарищ". Тираж – 1 миллион экземпляров.

"Я недавно обнародовал статистику о количестве изданий, возникающих в Украине ежедневно. В нашей стране любой гражданин может учредить газету. Такое право имеет и Иван БОКИЙ. Насколько правомерно использование логотипа газеты "Сільські вісті", пусть решает суд", - сказал "Телекритике" министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя появление издания.

"Я не буду становиться на чью-то сторону и оценивать это событие, потому что любое мое слово может использовать одна из сторон", - прибавил министр.

Как известно, член фракции Социалистической партии в ВР V созыва, председатель редакционного совета газеты "Сільські вісті" И.СПОДАРЕНКО вошел в избирательный список "Народной самообороны", и соответственно – блока "НУ-НС".

Ранее И.БОКИЙ входил в редколлегию "Сільських вістей".