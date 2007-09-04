Трагедия в Харькове: на строительстве метро погиб рабочий
14:53, 04 сентября 2007Разное
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Сегодня на строительстве метро в Харькове погиб рабочий (1956 года рождения).
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, трагедия произошла около 10.20.
Рабочий ОАО "Харьковметрострой" погиб в связи с обвалом грунта в тоннеле метро на строительстве станции "Алексеевская".
Пострадавшего пытались спасти рабочие "Метростроя", которые находились рядом. Мужчина умер до приезда скорой.
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