Трагедия в Харькове: на строительстве метро погиб рабочий

14:53, 04 сентября 2007
Разное
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Сегодня на строительстве метро в Харькове погиб рабочий (1956 года рождения).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, трагедия произошла около 10.20.

Рабочий ОАО "Харьковметрострой" погиб в связи с обвалом грунта в тоннеле метро на строительстве станции "Алексеевская".

Пострадавшего пытались спасти рабочие "Метростроя", которые находились рядом. Мужчина умер до приезда скорой.

 

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