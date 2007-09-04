Трагедия в Харькове: на строительстве метро погиб рабочий

Сегодня на строительстве метро в Харькове погиб рабочий (1956 года рождения).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, трагедия произошла около 10.20.

Рабочий ОАО "Харьковметрострой" погиб в связи с обвалом грунта в тоннеле метро на строительстве станции "Алексеевская".

Пострадавшего пытались спасти рабочие "Метростроя", которые находились рядом. Мужчина умер до приезда скорой.