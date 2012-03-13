Табачник поклонился Януковичу едва не до пояса (фото)

В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Виктора Януковича и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Підсумком зустрічей і переговорів став пакет підписаних важливих документів у різних сферах двосторонньої взаємодії

Прозвучали гимны Украины и Туркменистана, главы государств осмотрели строй воинов почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран. Виктор Янукович поприветствовал украинских чиновников и пожал каждому руку. Однако особое уважение президенту высказал глава Минобразования Дмитрий Табачник - он поклонился главе государства ниже всех, пишет Gazeta.ua.

После этого началась встреча Виктора Януковича и Гурбангулы Бердымухамедова в формате "с глазу на глаз". Далее под председательством президентов состоялись переговоры в расширенном составе.

После поклона Дмитрий Табачник встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана по гуманитарным вопросам Сапардуры Тойлиевим и председателем Комитета по делам спорта и туризма Туркменистана Ферхатом Арджановим. Они обсудили вопросы строительства национальных спортивных комплексов и вопросы получения образования в Украине гражданами Туркменистана.