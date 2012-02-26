Сын Жириновского на Порше попал в ДТП

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и сын баллотирующегося в президенты РФ лидера Либерально-демократической партии России Игорь Лебедев в воскресенье попал в ДТП в Москве, пострадал подросток.

Ранее источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что ДТП произошло примерно в 13.50 на улице Генерала Дорохова, пострадал один человек. ГУМВД по Москве подтвердило, что в воскресенье около 13.45 на улице Генерала Дорохова у дома 16 произошло ДТП с участием автомобиля Porsche и "Ваз-21114". По предварительным данным, оба автомобиля двигались в сторону улицы Рябиновой.

""Ваз", находясь в правом ряду, попытался осуществить разворот в разрешенном месте и, не заметив двигавшийся в левом ряду Porsche, совершил ДТП. Пострадал пассажир "Ваз-21114" - 12-летний ребенок. Он госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы". Его состояние уточняется", - говорится в сообщении ГУМВД.

На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, уточняются обстоятельства ДТП, составляется протокол.

Сам же Лебедев ранее не сообщил подробности происшествия. Он сказал РИА Новости, что "все живы-здоровы, все в порядке".