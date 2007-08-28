Поступают разные данные о погибших при обрушении дома в Баку (4 фото)

По разным данным, при обрушении во вторник вечером многоэтажного строившегося здания в Баку погибли от двух до пяти человек, сообщает РИА "Новости".

Глава пресс-службы МЧС Азербайджана Турал Мусеибов сказал журналистам, что всего из-под завалов извлечены четыре человека. Один из них был уже мертв и один скончался по дороге в больницу, говорит представитель МЧС.

Еще двое, по его данным, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Мусеибов предположил, что под завалами обрушившегося здания могут оставаться не более пяти человек.

Между тем, бакинский телеканал АTV сообщает о пяти погибших.

Агентство "Новости-Азербайджан" передает, что на момент ЧП на стройке было как минимум 38 человек. По словам строителей, под завалами могут находиться до 50-60 человек.

По предварительным данным МЧС, причиной обрушения здания стало нарушение техники безопасности при строительстве.

Фото AP