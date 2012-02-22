ВР намерена запретить рекламу на школьных тетрадях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» относительно уточнения сферы применения закона, совершенствования отдельных положений.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 284 народных депутата из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Уточнена сфера действия Закона «О рекламе». Так, в соответствии с положениями законопроекта, действие указанного закона не распространяется на упоминание о личности или товаре, которые органически интегрированы и являются частью произведения литературы, искусства, науки, и не служат рекламным целям.

Уточняются законодательные термины «реклама на транспорте», «внешняя реклама», предлагается определение понятия «рабочий орган».

Устанавливается запрещение на распространение рекламы детского питания без указания информации о возрасте ребенка, с которого разрешается употребление этого продукта, а в случаях рекламирования детского питания, предназначенного для детей грудного возраста, – без указания информации о необходимости предварительной (перед началом употребления) консультации врача.

Положениями законопроекта предлагается установить запрещение на размещение рекламы на обложках и/или внутренних страницах школьных тетрадей, дневников, учебников и пособий, которые предназначены для использования в общеобразовательных учебных заведениях.

Учитывая широкое участие предприятий сферы внешней рекламы в размещении социальной рекламы предлагается предусмотреть, что распространители внешней рекламы, деятельность которых не финансируется из государственного или местных бюджетов, получают льготы по оплате за пользование местами расположения рекламных средств в период размещения на поверхностях этих средств социальной рекламы по заказу государственных органов, органов местного самоуправления и благотворительных организаций, а также заведений образования, культуры, здравоохранения, которые содержатся за счет государственного или местных бюджетов.

Предлагается дополнить законодательные требования об объеме обязательной информации, которая должна приводиться во время рекламирования лекарственных средств, рекомендацией относительно обязательного ознакомления с информацией о наличии противопоказаний к применению лекарственного средства.

Положениями законопроекта органы государственной власти, на которые возложены контрольные функции в сфере рекламы, обязываются предоставлять копию протокола заседания и копию решения по результатам рассмотрения вопроса о нарушении рекламодателями, производителями и распространителями рекламы требований действующего законодательства о рекламе.

Также устанавливается единый трехдневный срок, в который органы государственной власти обязаны сообщать рекламодателям, производителям и распространителям рекламы о рассмотрении дел о нарушении ими законодательства о рекламе.