Гаишник выписывал протоколы на несуществующих нарушителей

В Черкасской области работник ГАИ длительное время выписывал протоколы о нарушении Правил дорожного движения на несуществующих нарушителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, инспектор по административной практике одного из районных отделений УГАИ УМВД в области, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время составлял и выдавал протоколы о совершении административных правонарушений несуществующими нарушителями, которые, в дальнейшем, направлял для рассмотрения в местные суды разных областей Украины.

Кроме того, он также вынес постановление на несуществующего гражданина, которое направил для принудительного исполнения в органы государственной исполнительной службы.

Также инспектор составил протокол в отношении гражданина, который на самом деле никакого правонарушения не совершал, и направил постановление для принудительного исполнения.

Прокуратурой Черкасской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора по ст. ст. 364 ч. 3, 366 ч. 1 Уголовного кодекса Украины.