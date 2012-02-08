Инспекторы ГАИ перестанут собирать ежемесячные 200 баксов начальнику?

Начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр РУДЯК заявляет, что с практикой взяток в ГАИ будет покончено. Об этом А.РУДЯК заявил вчера во время пресс-конференции во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопросы журналистов, будут ли действовать во Львовской области и в дальнейшем так называемые неписаные «приказы $200 и $500», когда в определенные сроки работники ГАИ были вынуждены сдавать своему руководству по 200 и 500 долларов США, А.РУДЯК заверил, что «приказы 200 и 500» на территории Львовской области не будут действовать».

«Думаю, что на предыдущем месте моей работы «приказы 200 и 500» не работали. Здесь у меня создается впечатление, что в подразделах ГАИ во Львовской области, которые полностью укомплектованы, может возникнуть определенный некомплект, потому что запланирован ряд гласных и негласных проверок в этом управлении. Я думаю, что «приказ 200 и 500» на территории Львовской области действовать не будет. Я в этом абсолютно уверен», – заявил А.РУДЯК.

Также руководитель областной милиции отметил, что будет пытаться улучшить дисциплину и добавил, что за пьянку в этом году во Львовской области уже уволены три работника милиции - они несли службу, находясь в нетрезвом состоянии.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года управление Госавтоинспекции ГУ МВД Украины во Львовской области возглавил подполковник милиции Ф.ВАСЫЛЬКИВ.

Подполковник милиции Ф.ВАСЫЛЬКИВ во Львов был переведен из управления ГАИ в Полтавской области, где он работал в должности заместителя начальника управления ГАИ.