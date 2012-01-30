Зачем выдумывать доктрину Грищенко, когда уже есть доктрина Януковича?

Стоило в МИД придти проверке из Администрации президента, как — вполне случайно! — господин К.Бондаренко открыл нам глаза на то, чем ведомство Грищенко занимается: они сосредотачиваются!

Потому что в Украине дела, как в России после Крымской войны 155 лет тому назад.

Об этой войне помнил только, что она началась неизвестно почему, что адмиралы героически потопили российские военные парусники и пошли руководить обороной на суше: генералов от инфантерии в стране, которая начала войну, не хватило. Потомки Нельсона и Наполеона со страху в бухту Севастополя не пошли, десантировались в Балаклаве, подошли к Сапун-горе, проложили железную дорогу (вторую на территории России, кстати), и впоследствии захватили город-герой.

Благодаря Википедии можно узнать, что до этого нашествия Россия требовала от Османской империи отдать часть территорий. Очень проникалась нарушением прав русскоязычного... прошу прощения, православного населения Турции. Получив отказ, Россия захватила Валахию и Молдову и начала уничтожать турецкий флот. После этого султан обратился к Англии и Франции за помощью. Россия войну проиграла в результате технической отсталости: “в 1853 г. протяжённость железнодорожных линий в стране насчитывала 979 верст, что составляло 1,5 % мировой железнодорожной сети. Это обстоятельство негативным образом проявилось в ходе Крымской войны, ибо отсутствие современных путей сообщения сделало невозможным бесперебойное снабжение армии необходимыми подкреплениями, боеприпасами и продовольствием”.

Кинем взгляд на 1856 год: во Франции и Великобритании работают парламенты и действуют политические партии, в Лондоне строят метро, год, как состоялась Всемирная выставка в Париже, в России стабильное, как никогда, крепостное право, поэт Шевченко в ссылке — с запретом писать и рисовать.

Ничего не напоминает? Запад удивляется: война закончилась, жизнь продолжается, нужно искать политические компромиссы, развивать экономические связи, но Россия общаться не хочет и, похоже, снова готовится к войне. В чем дело, господин Горчаков?

“Россия сосредотачивается”.

Теперь и Украина, точнее нынешняя власть, проиграв дежурный раунд газовой войны, должна “сосредоточиться”.

Вообще нынешняя власть сосредоточена с первого дня. На перераспределении собственности, распилке бюджета, ограничении политических и социальных прав граждан, репрессиях относительно политических оппонентов, переписывании законов под себя и других важных вопросах, которые приносят выгоду, могут принести выгоду, могут помешать или облегчить получение выгоды. МИД сосредоточен на диспутах “между Киевом и Брюсселем, которые напоминали переливание из пустого в порожнее”.

Меж булькания в переливании господин Бондаренко где-то услышал “категорическое «Нет!» намерениям премьера Российской Федерации Путина втянуть нашу страну в Таможенный союз или ЕврАзЭС” . (Хотелось бы увидеть цитату Януковича или Азарова). И воспринял вроде бы где-то услышанное как “решительный шаг от своего советского прошлого”. Большинству украинцев кажется, что власть Януковича если и предпринимает какие-то шаги, то, скорее, в сторону современной Беларуси. Хорошо, что не Северной Кореи.

А вот “нет” из Европы хорошо услышали все.

Кто виноват? Правильно, невестка: “Тимошенко была лишь поводом. Если бы не было дела Тимошенко, его нужно было бы немедленно придумать, чтобы отказать Украине в ее интеграционных намерениях”.

Каждый раз, как слышу эту мантру, хочу спросить: зачем облегчили евробюрократам работу? Разумно ли, садясь за руль, выпивать бутылку пива, надеясь, что благодаря этому гаишник, если остановит, не обратит внимания на отсутствие огнетушителя или аптечки в машине?

Следовательно, многовекторно поработали: туда дулю вроде бы сунули, отсюда дулю получили. Для лучшей отчетности ведомству нужно еще что-то сделать, но что именно? Правильно — доктрину нужно придумать! Вот Горчаков доктрину поменял — и за несколько лет реформ все стало в России намного лучше. Так утверждает сам “представитель львовской исторической школы” В.Михайлов (знаток истории КПСС, секретарь Луганского обкома КПСС и дальше в том же духе — забыл сообщить господин Бондаренко). Правда, быстро откуда-то появились бомбисты (грантоеды?), через пятьдесят лет бабахнула первая революция, а через шестьдесят один империи вообще не стало. Кстати, исчезли с карт все абсолютные монархии — участницы Крымской войны. Парламентские Великобритания и Франция существуют до сих пор, наглядно демонстрируя прямую связь между уровнем политических свобод и устойчивым экономическим развитием.

Но нужно ли “сосредотачиваться” на рождении “доктрины Грищенко”, если большинство предлагаемых господином Бондаренко предложений уже успешно воплощается нашим внешнеполитическим ведомством?

Спасать “граждан от деградации, связанной с режимом свободной торговли”? (Не сомневаюсь, что господин Бондаренко писал свое мнение гусиным пером по бересте, а рукопись послал в редакцию голубиной почтой, потому что компьютер, электронная почта, автомобили, даже туалетная бумага появились в нашей деградированной жизни именно благодаря свободной торговле). Нынешняя власть уже спасла, например, аграриев и зернотрейдеров от свободных цен на пшеницу. А вот импортеры золотых унитазов и роскошного вертолета к деградации имеют стойкий иммунитет, их не трогают.

Тяжело “определять внешнюю политику как продолжение внутренней”. Вряд ли назначение Киреева послом в Париж прибавит еще “пятерочку” к “двум условно” Шираку, но если усилить его Вовком, возможно экс-президент Франции отсидит в парижском СИЗО те 12 лет, на протяжении которых тянулось следствие, а он себе гулял по Монмартрам. Точно Чечетов и Надоша не протолкнут в британском парламенте переход на московский часовой пояс. А вот посол в Беларуси тов. Тихонов действует вполне последовательно: если украинских граждан ограничивает в свободном передвижении, бьет, а то и убивает в родной стране родная украинская милиция, то почему девушек из Femen нельзя бить в Беларуси?

Нынешняя власть успешно осуществляет “защиту интересов наших граждан за рубежом и оказывает содействие росту национальной экономики”. Как разговор о кипрских оффшорах — так как же трогать члена Евросоюза! «Новейший меркантилизм». Проклятая Америка не принимает депутата Иванющенко (зовут Юрием, родом из Енакиево), поэтому добыли в борьбе ему право “свободно передвигаться по миру” — поехал в офис ООН в Нью-Йорке.

Интересным является призыв к Грищенко спасать “из лап сутенеров и работорговцев конкретных живых людей, граждан Украины”. Власть создает в Украине условия, от которых все больше граждан готовы убегать хоть в Ливию, и та же власть будет спасать их за рубежом и будет возвращать домой... Замкнутый цикл.

Хотя зачем украинскому МИД тратить время и деньги на защиту украинских граждан за рубежом? Они уже проголосовали против нынешней власти ногами. На те же деньги можно выкупить трех моряков из пиратского плена или купить голоса сотен или тысяч избирателей в депрессивном регионе Украины. Куда лучше вкладывать бюджетные средства?

Власти США, о которых вспоминает господин Бондаренко, как и власти стран - членов Евросоюза, заботятся о безопасности своих граждан не только за рубежом, потому что прекрасно понимают: они избраны лишь на определенный срок. Наняты обществом. И отношение власти к гражданам определит результат следующих выборов.

И чтобы получить еще один срок, обеспечивают своим (и не только своим) гражданам условия для самостоятельного экономического существования, понятные механизмы распределения собранных налогов, независимость судов, свобода СМИ, прозрачная избирательная система (не говорю идеальная — ПРОЗРАЧНАЯ), словом, то, что является стандартами демократических стран.

Конечно, куда проще проигрывать заезженную пластинку — или сейчас, в результате деградирующего влияния свободной торговли, mp3-файл — об особенности нашего пути, о диктате брюссельских чиновников, о принуждении сеять рапс и подсолнух (а затем еще и коварно, за деньги, они покупают у наших фермеров урожай!), об отказе согласовывать непредвиденные украинским законодательством и не существующие в природе “украинские сертификаты качества”. Продвижению на рынки Европы мешает низкое качество наших “Аов”, “КрАЗов”, “Электронов” (при всем моем уважении к тем, кто их таки производит, часто в нечеловеческих условиях), потому что их делают по технологиям и на оборудовании прошлого века. Продвижению Украины в Евросоюз мешает низкое качество нынешней власти, котора совкова ментально и потому не способна мыслить и действовать цивилизовано, а следовательно, эффективно.

Совковость и является внешнеполитической доктриной нынешней власти — доктриной Януковича. Именно поэтому говорить о членстве Украины в Евросоюзе уже не смешно, а бессмысленно — но не “учитывая позицию Германии и Франции, и также превращение Европы из брюсселецентричной в берлиноцентричную”, а из-за полного несоответствия нынешней власти реальностям жизни, потребностям граждан, общества и государства. На какой планете они живут, если видят, что “Украина постепенно улучшает свои позиции в рейтинговых таблицах”? Имеется в виду рейтинг ФИФА? Там тоже не все хорошо.

Новым является разве что предложение внешнеполитическому ведомству, возглавляемому дипломатом из “консервативного лагеря” (это в правительстве реформаторов, инноваторов, модернизаторов, строителей “новой страны”!), объявить миру, что “Украина сосредотачивается”. Двух лет в комфортной оппозиции, еще двух при власти, оказывается, не хватило для осознания действительного состояния страны.

Ни в одной конторе ни одному новичку не дают два года испытательного срока. Менеджер, который на вопрос “что ты делал?” отвечает “я сосредотачивался”, мгновенно становится свободным от трудовых отношений человеком.

Господину Грищенко не доктрину выдумывать впору, а подыскивать для членов правительства страну с умеренным климатом, где не очень интересуются происхождением капиталов.

А роскошной фразой L’Ukraine ne boude pas; l’Ukraine se recueille! можно надписывать акты проверки. На Банковой любят громкие бессодержательные лозунги.

Виктор Мишковский, Киев