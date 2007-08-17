Объединить Украину может только Махно

Мнение

В Украине государственная власть почти отсутствует, но мы, украинцы, почему-то искренне надеемся, что те, кого мы “избираем” на “выборах”, сделают для нашего государства что-то хорошее. Но что они могут сделать? Кто? Посмотрите на те спики... Дельцы, урки, подхалимы и безликие кнопкодавы... Люблю я Киев, люблю и Украину, в которой родился, живу, буду жить и, видно, умру. И вот когда-то, в высшем порыве своих чувств к ней, я понял одну интересную штуку. Она для меня чем-то похожа на итальянский Рим. Почему? Отвечаю: в Риме есть одно государство – Ватикан. Такая себе небольшая страна в сердце вечного города, столицы не менее вечной страны. А вот почему мне Рим Украину напомнил, так это потому, что у нас тоже есть подобная формация. Государство в государстве, которое живет своей жизнью; там люди ходят на работу, живут, влюбляются, рожают детей, воюют... И государство это небольшое также находится в сердце столицы нашей вечной страны. Государство по имени "Банковая – Грушевского".

Неужели министры, депутаты, Президент никогда не думали о том, что они не руководят государством? В действительности – они сами по себе, а мы, народ, сами по себе. Они лишь сидят в больших сталинских монстроподобных домах, пишут на бумажках слова “закон”, “указ”, “постановление”, и т.д., не замечая, что в на самом деле они абсолютно оторвались от реальности. Они – вне государства.

Прав был Махно: Украина – анархичное государство, и анархия – единственный способ удержать это государство.

Почему? Мы - очень специфичная нация со своим, очень даже специфическим менталитетом. Мы привыкли все делать сами, своими силами и добиваться результата. И пусть мы хотим, чтобы у государства был лидер, сильный лидер, кое в чем, возможно, авторитарный, но... Этот лидер не должен задевать интересы народа, он должен быть примером, действительно мудрым человеком, на которого народ должен равняться. А ум и мудрость – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Анархия – это не полный, как говорят, “беспредел”, совсем нет. Как раз “беспредел” – это те условия, в которых мы сейчас живем. И как-то ж выживаем. Представление о том, что “анархия = полный хаос”, – это негативный стереотип, который сформировался во время действительно хаотических событий начала ХХ века.

Мы почему-то до сих пор не понимаем, что именно МЫ, а не те, оторванные от реальной жизни, человечки в дорогих машинах, правим бал в Украине. А они просто зарабатывают деньги одним из способов, которых так много в нашем государстве. Кто-то нажимает кнопки в парламенте, кто-то берет взятки, кто-то подписывает нормативные документы... Мы же творим себя, свою жизнь, свое государство сами, без помощи и участия тех, кто считают себя отцами нации.

Мы должны понять, что наступило время перейти на более высокую ступень, осознать, что наша судьба – только в наших руках.

Свобода – это в первую очередь ответственность, которая в случае отсутствия государственной власти как таковой положена абсолютно всем без исключения. И эту ответственность нужно почувствовать. Но отсутствие власти – не есть отсутствие контроля. Прежде всего, контроля гражданина за самим собой. Когда он способен понимать, что именно на нем лежит огромный груз ответственности перед государством и перед нацией – это есть как раз та же государственная мудрость, которой нам так не хватает.

В Украине государственная власть практически отсутствует, но мы, украинцы, почему-то искренне надеемся, что те, кого мы “избираем” на “выборах”, сделают для нашего государства что-то хорошее. Но что они могут сделать? Кто? Посмотрите на те партийные списки... Дельцы, урки, подхалимы и безликие кнопкодавы...

И как мы можем ожидать, что эти люди изменят себя, поставят интересы нации выше от своих личных и будут работать исключительно на государство? Один из президентов Франции – Жорж Помпиду – говорил, что государственный деятель – это тот человек, который ставит интерес государства над собственными, политик же – наоборот. У политика собственный интерес всегда на первом месте, государственный – на втором. Так вот в Украине нет ни государственных деятелей, которые ставили бы интересы государства выше своих, ни политиков, которые перенесли бы интересы государства хотя бы на второй план.

Вадим Крамар, г. Киев