КамАЗ влетел в две иномарки: трое погибших

В Харьковской области вследствие столкновения грузового автомобиля с двумя легковыми погибли трое людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла 9 января около 22.00 вблизи поселка Циркуны Харьковского района.

54-летний водитель автомобиля КамАЗ-54112 с полуприцепом, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Epica и автомобилем Volkswagen Touran, после чего грузовик перекинулся в кювет.

Вследствие ДТП 28-летний водитель и двое пассажиров автомобиля Chevrolet Epica погибли на месте происшествия. По обстоятельствам аварии ведется следствие.