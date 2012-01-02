В новогоднюю ночь ограбили Бельмондо

Неизвестные забрались в особняк французского актера Жана-Поля Бельмондо в ночь с 31 декабря на 1 января и унесли драгоценности, принадлежавшие артисту и его бывшей жене Нати Тардивель, сообщает РИА Новости.

Бельмондо и Тардивель развелись в 2008 году после 20 лет совместной жизни, но продолжают жить под одной крышей - бывшая супруга актера владеет квартирой в его доме.

В особняке в новогоднюю ночь никого не было. По данным полиции, Бельмондо и Тардивель лишились ювелирных украшений. Точное количество украденных вещей и их стоимость не называется.