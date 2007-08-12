Пострадавшего киевлянина спасли альпинисты

В 3 часа 30 мин. 12 августа вблизи поселка Приморский Феодосийского района Крыма, на горе Чобан-Кале, во время похода 20-летний турист из Киева получил травму и позвонил по мобильному телефону спасателям МЧС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место оперативно прибыли альпинисты местного горного поисково-спасательного взвода МЧС Украины, которые оказали пострадавшему медицинскую помощь и доставили его в больницу в городе Судак.