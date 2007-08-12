В Крымских горах ищут 25-летнего туриста из Беларуси
11:20, 12 августа 2007Разное
512 0
Парень пропал неделю назад
В МЧС поступило сообщение о том, что в Крыму вблизи поселка Гурзуф Ялтинского городского совета, на южных склонах горы Бабуган-Яйлы исчез 25-летний отдыхающий из Минска, который 6 августа самостоятельно осуществил поход в горы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательные работы ведутся силами 6 альпинистов МЧС Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter