Кличко немного запутался в истории борьбы за независимость Украины

Журналист Владимир Познер в эфире Первого канала российского телевидения едва не «нокаутировал» Виталия Кличко вопросом: нужно ли приравнять ветеранов УПА по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны?



Под конец состоявшегося 12 декабря интервью, где-то на 37 минуте, он решил узнать личное отношение Кличко к украинским повстанцам. В результате молодой политик своими ответами вызвал в Украине небольшой скандал, суть которого сводится к тому, что он якобы не поддерживает воинов УПА. Именно такая информация была растиражирована на следующий день. Виталию Владимировичу даже пришлось на своей странице в Facebook писать, что его слова исказили, объединив в одно целое ответы на два разных вопроса, и заявить о своем уважении к ветеранам УПА. Ответы действительно некорректно объединили, но вызвано это было его нечеткими высказываниями, которые можно трактовать по-разному, поэтому в СМИ и появились статьи с заголовками: «Кличко назвал воинов УПА «фашистами» и «нацистами»?



Вопросов об украинских повстанцев было несколько. Отвечая на первый, касающийся льгот, Кличко стал говорить о необходимости объединения украинского общества, поэтому раскалывающие его вопросы, желательно не поднимать на государственном уровне, чтобы не усиливать напряжение, потому что в обществе оно оценивается неоднозначно. Не согласиться с этим трудно. Вот только Познер хотел четкого ответа, поэтому начал «дожимать» своего собеседника, а как, мол, лично он оценивает УПА? Ответ о том, что только история даст объективную оценку действиям украинских повстанцев и что не стоит копаться в прошлом, журналиста явно не удовлетворила. Проведя аналогию с преподаванием истории в Германии Познер спросил: «Почему не стоит копаться в прошлом?» Виталий аргументированно ответил: «Знаете, почему? Потому что большая часть людей говорит, что УПА - они также боролись один период времени и против фашизма, боролись также и с Красной армией, они якобы боролись, отстаивая интересы Украины».



И тут Познер, словно ожидая такого ответа, провел тонкую аналогию и задал уточняющий вопрос: «Как в Прибалтике некоторые латыши, эстонцы и т.д. были в СС и боролись, говорят, за независимость Латвии и Эстонии. Но они были в осужденной организации - СС». В вопросе очевиден намек на принадлежность УПА к эсэсовцам, но Кличко (явно не уточнив накануне своего интервью, что украинские повстанцы боролись за независимость не в подразделениях СС) заявил, что осуждает всех людей, надевших на себя эсэсовскую форму.



Отсюда, наверное, и такая интерпретация его слов в украинских СМИ.



Лично для меня непонятной осталась позиция Кличко, он так и не ответил Познеру о статусе ветеранов УПА. Уклонялся от ответа на неудобный вопрос, но не рассчитал, с кем имеет дело. Опытный телеведущий Познер держал линию - получить конкретный, желательно нужный для него ответ, чего и достиг. Не секрет, что российское правительство имеет четкую позицию по УПА, для них это люди, воевавшие на стороне немцев против собственного народа (читай россиян), а значит - предатели, нацисты, эсэсовцы. Соответствующая пропаганда постоянно звучит в российских СМИ. Причем к УПА или бандеровцам, в их понимании принадлежали и солдаты дивизии СС "Галичина", батальона «Нахтигаль», «Полесской Сечи» Бульбы-Боровца, различать их они неспособны. С этим ничего не поделаешь, идеология у них сейчас такая.



К сожалению, в Украине на государственном уровне по этому вопросу нет единой позиции, она у нас меняется со сменой власти.



Чтобы в будущем украинские политики не попадали в такие неоднозначные ситуации на российских телеканалах, если уже считают нужным на них "светиться", должны иметь собственную позицию по таким вопросам, и главное - знать хоть элементарное об истории тех периодов, которые так раздражают РФ.



Владимир Гинда, историк

