Ученые следят за космической катастрофой

Астрономы обнаружили в центре нашей галактики гигантское газовое облако, вращающееся по спирали вокруг массивной черной дыры, сообщает Би-би-си со ссылкой на статью в журнале Nature.

Ученые пишут, что скорость вращения облака неизменно увеличивается в результате воздействия чудовищной гравитации и впервые есть шанс увидеть, как космический объект будет разорван на части и поглощен черной дырой.

Газовое облако находится в 40 миллионах километров от черной дыры и, по оценкам астрономов, погибнет менее чем через два года.