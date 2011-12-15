Ученые следят за космической катастрофой
02:02, 15 декабря 2011Разное
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До гибели облака осталось два года
Астрономы обнаружили в центре нашей галактики гигантское газовое облако, вращающееся по спирали вокруг массивной черной дыры, сообщает Би-би-си со ссылкой на статью в журнале Nature.
Ученые пишут, что скорость вращения облака неизменно увеличивается в результате воздействия чудовищной гравитации и впервые есть шанс увидеть, как космический объект будет разорван на части и поглощен черной дырой.
Газовое облако находится в 40 миллионах километров от черной дыры и, по оценкам астрономов, погибнет менее чем через два года.
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