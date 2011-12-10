Майдан-2004 и Болотная площадь-2011: когда в России случится революция?

Между российским и украинским политическими процессами существуют сложные, часто неочевидные связи и взаимные влияния, поэтому аналогии сегодняшнего митинга на Болотной площади в Москве надо искать не в «арабской весне» этого года, не в грузинской «Революции роз» 2003 года, не в киргизской революции 2005 года и не в югославской «бульдозерной» революции 2000 года, а прежде всего — в украинской Оранжевой революции осени-зимы 2004 года.

Ниже предпринята попытка отметить общее и различное — между Оранжевой революцией в Киеве семь лет назад и «стоянием на Болотной площади» в Москве 10 декабря 2011 года.

ОБЩЕЕ:

1. Мистика места. Местом демонстрации протеста в Москве стала Болотная площадь, на которой, кстати, в свое время был казнен Емельян Пугачев и иные бунтовщики. В Киеве — Майдан Незалежности, который до революции назывался Козьим Болотом.

2. «Козлы отпущения». Одним из главных фальсификаторов и одной из главных мишеней информационных войн оба раза объявлялся председатель Центризбиркома — Сергей Кивалов в Украине (получил неофициальное прозвище «підрахуй» — от глагола «підрахувати» — т.е. «посчитать») и Владимир Чуров в РФ.

3. Символика. Организаторы маркировали протестные движения в неагрессивные тона — оранжевый в Киеве и белый — в Москве.

4. Участники. И в Украине-2004, и в России-2011 вышли прежде всего средний класс, интеллигенция и буржуазия (прообраз гражданского общества) фактически требовать самоуважения со стороны власти и возможности для самореализации, а не социально обиженные слои — требовать льгот и социальных пособий. (Ирония истории заключается в том, что почти одновременно с Оранжевой революцией по России в начале 2005 года прокатились митинги против монетизации и отмены льгот, а в Украине сейчас, во время российских послевыборных акций, ширятся антиправительственные выступления «чернобыльцев», «афганцев» и иных социально зависимых от государства людей — против сокращения пенсий.)

5. Опора власти. Политические режимы и Кучмы, и Медведева — Путина опирались прежде всего на «негражданскую» часть общества — на людей с патерналистскими настроениями и ожиданиями, на «телезрителей», а также на люмпенские прослойки.

6. Сверхзадача. И в Украине-2004, и в России-2011 протест против фальсификаций на выборах быстро перерос в требования изменить путь развития страны и характер политического режима — уйти от «кармы» постсоветской авторитарной политической модели.

7. География протестов. И украинские, и российские протесты против фальсификаций прошли не только в столице, но и в большинстве регионов.

8. Атмосфера. И на Майдане-2004, и на Болотной площади-2011 всё начиналось как весьма благодушные и миролюбивые собрания, в которых наблюдателей удивляли вежливость, неагрессивность и взаимное доверие участников.

РАЗЛИЧНОЕ:

1. Тип выборов. В Украине-2004 революция случилась после президентских выборов. Проблематика любых президентских выборов (особенно если они в два тура) — черно-белая, «или-или», поэтому фальсификации на них сильнее обижают общество и их мобилизационный протестный потенциал более серьезный. Проблематика парламентских выборов — это не черно-белая дилемма, скорее, это оттенки серого.

2. Альтернатива. В Украине-2004 была внятная, осязаемая альтернатива: Ющенко, Тимошенко и их команды. В сегодняшней России нет фигур, равно приемлемых для всего общества. Российские протестующие не имеют фигур, альтернативных Путину и Медведеву: ни Рыжков, ни Немцов, ни Касьянов, ни Митрохин, ни Лимонов не дотягивают до амплуа «лидера нации». Надежда на то, что лидеров даст улица, что лидеры «нарисуются» в ходе борьбы, утопичны. Кроме того, у лидеров украинского Майдана были сформулированы относительно внятные требования к режиму Леонида Кучмы. Требования Болотной площади (отставка Чурова, новые выборы и др.) не слишком внятные, нереалистичные и появились через неделю после выборов.

3. Тактика. Украинские протестанты имели решимость стоять до конца, а потому разбили посреди Киева несколько палаточных лагерей. Протест на Болотной площади по форме был нерадикальным однократным митингом. Едва ли следующий митинг, назначенный через две недели (!), соберет столько же участников, как и первое «стояние на Болотной».

4. Подготовка. К Оранжевой революции готовились заранее, отдавая себе отчет в том, на какие формы фальсификаций выборов готова пойти власть. Спонтанные действия в массовых акциях редко ведут к успеху.

5. Критическая масса. В Украине-2004 очень быстро набралась критическая масса протестующих, тогда как в России-2011 за целую неделю этого, пожалуй, не произошло. Во время Оранжевой революции Кучма и Янукович всерьез боялись Ющенко и Тимошенко. Похоже, Путин и Медведев если и боятся Болотной площади, то несильно.

6. Поддержка мэрии. Оранжевую революцию «молчаливо» поддержала мэрия Киева (и лично мэр Александр Омельченко): дала возможность поставить палатки и использовать коммуникации, а также отвергла идею силовой расправы с митингующими. В Москве-2011 никакого содействия и даже сочувствия со стороны градоначальника ожидать не приходится.

7. Музыка. На Майдане-2004 одним из главных действующих лиц и важнейшим мобилизующим психоделическим фактором стала музыка (доминировали украиноязычные поп-певцы и рок-группы, был также и Юрий Шевчук). На Болотной площади-2011 были только слова.

8. Политическая культура. Разница двух политических культур проявляется в различном отношении к государству (российский этатизм против украинского анархизма), в различном отношении к верховной власти (российская власть всегда имеет ореол «сакральности»), в отношении к руководителям страны именно как к «царям», а не как к «главным боярам». Также украинские революции последних ста лет — бескровные, тогда как русский бунт, согласно Пушкину, «бессмысленен и беспощаден».

9. Охранители. Оранжевой революции способствовало отсутствие в Украине мощных провластных молодежных организаций и эффективных идеологов и пропагандистов охранительной направленности (каковые в России числятся по ведомству Владислава Суркова), зато наличие мощных оппозиционных студенческих движений.

10. Преемственность революции. Оранжевая революция стала как бы продолжением акции «Украина без Кучмы» (2000–2001). В Москве собраний, сравнимых со «стоянием на Болотной площади», не было со времен событий 1991-го и 1993-го годов.

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Украинская Оранжевая революция, в конечном итоге, окончилась предательством ее идеалов — со стороны ее же собственных победителей и выгодоприобретателей. Она позволила контрэлите (Ющенко, Тимошенко) смести антиэлиту (Кучма, Янукович) и самим стать элитой. Однако новые правители страны так и остались феодальным кланом, не заинтересованным в качественных изменениях и реальном развитии страны — это, в свою очередь, привело всё украинское общество в состояние глубочайшей прострации и депрессии, длящейся вот уже несколько лет. Что, в свою очередь, делает маловероятной новую революцию в Украине.

Что произойдет в России в ближайшие три месяца — сможет ли «гражданская» часть общества самоорганизоваться и выдвинуть эффективного и харизматичного кандидата в президенты и отстоять его результат в марте следующего года, сможет ли российская власть вынести уроки из событий последней недели и удержать власть «мягкими» методами, сумеют ли революционные «беспредельщики» превратить плохой порядок в хороший хаос — скоро узнаем. Единственно, чего не хотелось бы знать, так это нашего русского бунта — всё-таки бессмысленного, раз уж он не приводит к смене парадигмы исторического развития страны, и беспощадного — раз уж без жертв, как показывает история, увы, не обходится.

Андрей Окара, Москва