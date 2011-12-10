Двое безработных сдали на металлолом железную дорогу

В Херсонской области двое безработных разобрали и сдали в пункт приема металлолома часть местной железной дороги, создав угрозу безопасности движения поездов.

Как сообщили УНИАН в МВД, информация о случае вандализма поступила в дежурную часть линейного отдела на ст. Херсон УМВД Украины на Одесской железной дороге.

«При обходе пути на ст. Белая Криница (Херсонская область) мастер ПД-2 обнаружил отсутствие контррельсы стрелочного перевода, а также 24 клемных и закладных болтов, нескольких накладок, что могло угрожать безопасности движения поездов», – говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия "по горячим следам" задержала двух подозреваемых, жителей Великоалександровского района Херсонской области – 24-летнего Н. и 19-летнего В. Оба неработающие, ранее судимые за кражи, а старший – еще и за грабеж. На время совершения преступления местной милицией в отношении этих молодых людей уже было возбуждено уголовное дело за кражу: у престарелой местной жительницы они украли мешок грецких орехов, следствие по этому делу еще продолжается.

«Возвращаясь с допроса по обстоятельствам этой кражи (мешка орехов – УНИАН), парни пересекали железнодорожные пути и увидели, что кое-чем здесь можно «поживиться». Вооружившись инструментом, в вечернее время, они демонтировали детали верхнего строения пути общим весом более 350 кг, чем нанесли убытки железной дороге на сумму 9,5 тыс. грн. Парни уже успели продать похищенное за 200 грн. 60-летнему местному жителю, который добровольно все выдал милиции», – сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч. 1 ст. 277 «Повреждение путей сообщения и транспортных средств» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.