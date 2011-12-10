ВР постановила отметить 80-летие Богатикова

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отмечании 80-летия со дня рождения выдающегося эстрадного певца Юрия Богатикова».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении подчеркивается, что 29 февраля 2012 года исполняется 80 лет со дня рождения народного артиста СССР и Украины, заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым, кавалера ордена Украины “За заслуги” всех трех степеней, полного кавалера орденов “Шахтерской славы”, Ордена Дружбы Российской Федерации - Юрия Богатикова.

ВР постановила рекомендовать Совету министров Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Харьковской областным государственным администрациям торжественно отметить 80-летие со дня рождения выдающегося певца Ю.Богатикова, предусмотрев проведение торжественных собраний представителей общественных и художественных организаций.

ВР также рекомендует Министерству культуры Украины в связи с 80-летием Ю.Богатикова провести торжественное заседание при участии представителей общественных и художественных организаций на государственном уровне.

Кабинет министров Украины должен предусмотреть выделение необходимых средств на проведение указанных мероприятий.

***

Юрий Иосифович Богатиков (29 февраля 1932 г. - 8 декабря 2002 г.) родился в г. Рыково, ныне Енакиево, Донецкой области. Учился в Харькове. Работал в Харьковской, Луганской и Крымской филармониях. Член худсовета при министерстве культуры СССР. С 1992 года — художественный руководитель Крымской филармонии. Жил в Ялте.