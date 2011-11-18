Президент и коллективная Моника

Как-то так получается в украинский политике, что все нужные для президента ключевые решения принимаются абсолютно без его участия. Он лишь наблюдает за освещением этих спонтанных процессов в СМИ (в частности, по независимому от председателя СБУ телеканала «Интер»). И, видимо, тихо радуется. Как же оно все так удачно складывается.

Судите сами: абсолютно независимый Конституционный суд, порога которого никогда не переступал Янукович, возвращает ему широкие Кучмовские полномочия. КС нарушает при этом Конституцию? Но Конституционному суду виднее, он единственный у нас имеет право определять конституционность тех или иных юридических актов. Поэтому и восстанавливает «старую-новую» Конституцию одним простеньким голосованием.

По крайней мере, если и имело место нарушение Конституции, президент тут ни при чем. Разве кто-то давил на Конституционный суд? Как говаривал экс-министр внутренних дел Могилев, «такого заявления в прокуратуру не поступало».

Главный политический оппонент Януковича Юлия Тимошенко чрезвычайно удобным для президента образом оказалась в тюрьме, а шансы на ее участие в парламентских выборах практически обнулились.

И опять это «политическое чудо» произошло само собой, без какого-либо вмешательства президента. Независимая прокуратура возбудила уголовное дело, еще независимее судья Киреев взял Тимошенко под стражу и вынес обвинительный приговор - 7 лет заключения. Подумаешь, корыстного умысла у нее не было! Так и у Киреева не было. Пожалуй.

Невероятно самостоятельное парламентское большинство отказывается декриминализировать статью Уголовного кодекса 1927 «рождения». Чечетов заглядывает в «табличку» и демократично машет правой рукой, как хочет. Так же демократично голосуют за себя и еще десятерых ребят его коллеги из фракции ПР. И Банковая не вмешивается в деятельность законодательной ветви власти, так как не имеет на то никакого права. А «табличку» Чечетов рисует сам, хобби у него такое.

Примерно так рассказывал Виктор Федорович на днях во Вроцлаве о перипетиях автономных украинских политических процессов президентам Германии и Польши. И что, смогли те европейские господа что-то сказать Януковичу, доказать, что он имеет какое-то отношение к «делу Тимошенко»? Да нет, он им как два пальца об асфальт, доказал, что на прокуратуру и суд давить не может. И не будет. Демократия у нас в Украине. Ферштеен?

Ничего не могли ответить. Так, бормотали что-то под нос про «матку боску Ченстоховскую» и «доннер-веттер, шайссе тебе, а не ассоциацию». Ну, такая у них низкая европейская культура.

А то, что в Апелляционном суде Киева дело Тимошенко попало к трем женщинам, работающим там только по полгода, а «родом» все трое из «знаменитого» Шевченковского районного суда города Киева, то мало ли в жизни бывает удивительных совпадений? Президент же здесь точно ни при чем. Он судей на дела не назначает. Он и о них из СМИ узнает.

А кто разработал «драконовский» закон о выборах народных депутатов, который открывал необъятный простор для массовых фальсификаций? Так то все депутаты ВР, Ефремов «энд компани», перестарались.

Рабочая группа, созданная президентом, как раз подготовила вполне приличный проект и отправила его в Венецианскую комиссию. А работница АП госпожа Ставнийчук остро критиковала закон авторства парламентского большинства. Так что руки у президента чистые ...

Автору вспоминается система аргументов защиты бывшего президента США Билла Клинтона в так называемом «деле Моники Левински». Мол, Клинтон стажерку Белого Дома не ..., кхм, ну, сам с ней сексом не занимался.

Моника сама приходила в Овальный кабинет, сама прикладывала Билла к столу пятой точкой, сама расстегивала зипер и сама ..., скажем, обслуживала президента.

И ни разу не стиснула зубы ...

Николай Писарчук