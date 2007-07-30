В Черкасской области перевернулся микроавтобус: три человека погибли
17:17, 30 июля 2007Разное
792 0
Еще девять - травмированы
В Черкасской области в дорожно-транспортное происшествие попал микроавтобус: три человека погибли, девять - травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня в полдень в Черкасской области на автотрассе “Киев-Запорожье” перекинулся пассажирский микроавтобус "Мерседес".
По предварительным данным, водитель превысил скорость и автобус перекинулся в кювет, сильно ударился передней частью и покотился. Вследствие этого, погибли три человека, еще девять получили телесные повреждения разной степени тяжести.
На время ДТП в микроавтобусе находились 17 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter