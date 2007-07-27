Черновецкий: на каждого киевлянина приходится ещё один, и оба мусорят

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил городскому управлению статистики провести перепись населения Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на брифинге в Киевской городской государственной администрации.

«В Киеве живет в два раза больше населения, чем зарегистрировано. Если так будет продолжаться, в городе будет все больше незарегистрированных людей, которые делают много полезного, но с другой стороны, составляют конкуренцию киевлянам в поисках работы и доставляют все большую нагрузку киевским сетям – водообеспечение, мусор», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, в ближайшее время он проведет встречу «с руководителем, который будет заниматься организацией переписи населения». «После этого я сообщу о сроках этой работы», - добавил он.

В ходе заседания коллегии КГГА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ мотивировал необходимость переписи населения увеличивающимися затратами на организацию вывоза и утилизации бытовых отходов. По его словам, после проведения переписи населения Киева КГГА «сможет апеллировать к Кабинету министров, чтобы увеличить размер субсидий (на вывоз и утилизацию мусора – УНИАН)».

По оценкам заместителя руководителя управления статистики г. Киева Олега НАСТОЯЩЕГО, на проведение переписи киевлян потребуется около 2 млн. грн.