Защитники прав животных намерены пикетировать "Праздник свиньи"

Днепропетровские активисты общественных организаций по защите прав животных намерены пикетировать фестиваль «Праздник свиньи» в Миргороде, намеченный на 15 октября.

Об этом УНИАН сообщила организатор предстоящей акции протеста Татьяна ГОНЧЕНКО.

«Мы считаем, что фестиваль, который через две недели пройдет под Полтавой, – антигуманный и жестокий. На «Празднике свиньи» мясники будут соревноваться в разделке туш, а зрители – в поедании блюд из свинины. Конкурс по разделке свиных туш может негативно повлиять на психику детей, которые станут свидетелями этого события», - считает Т.ГОНЧЕНКО.

По ее словам, организаторы фестиваля намерены превратить убивство животных в цирк.

«Когда насилие становится поводом для веселья – это деградация общества», - заявила Т.ГОНЧЕНКО.

Во время фестиваля днепропетровские активисты планируют провести акцию протеста против жестокости по отношению к животным. Они также ищут единомышленников из других городов Украины и призывают их присоединиться к акции в Миргороде.