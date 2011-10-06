Защитники прав животных намерены пикетировать "Праздник свиньи"
"Это деградация"
Днепропетровские активисты общественных организаций по защите прав животных намерены пикетировать фестиваль «Праздник свиньи» в Миргороде, намеченный на 15 октября.
Об этом УНИАН сообщила организатор предстоящей акции протеста Татьяна ГОНЧЕНКО.
«Мы считаем, что фестиваль, который через две недели пройдет под Полтавой, – антигуманный и жестокий. На «Празднике свиньи» мясники будут соревноваться в разделке туш, а зрители – в поедании блюд из свинины. Конкурс по разделке свиных туш может негативно повлиять на психику детей, которые станут свидетелями этого события», - считает Т.ГОНЧЕНКО.
По ее словам, организаторы фестиваля намерены превратить убивство животных в цирк.
«Когда насилие становится поводом для веселья – это деградация общества», - заявила Т.ГОНЧЕНКО.
Во время фестиваля днепропетровские активисты планируют провести акцию протеста против жестокости по отношению к животным. Они также ищут единомышленников из других городов Украины и призывают их присоединиться к акции в Миргороде.