Януковичу подбросили царский подарок для Путина, да еще и с намеком (фото)

Ривненский пенсионер Николай ХРИСТИЧ вырезал дубовый трон для Президента России.

Как пишет Gazeta.ua, 64-летний умелец превзошел итальянских мастеров, которые в XIX в. изготовили престол для российского монарха Николая ІІ.

«Сначала разработал проект национального кресла для украинского Президента. Думал, что моя идея заинтересует патриотов. Однако, оказалось, никому из Администрации Президента, правительства, парламента такое не нужно. Вот тогда и решил: сделаю трон для россиян", - объясняет Н.ХРИСТИЧ.

Престол вырезал более трех лет. Сделал его из высококачественного дуба. Трон сделан в виде двуглавого орла – герба России. Трон - почти 2,5 м высотой. Размах крыльев двуглавого орла превышает два метра.

"Каждое перо детально вырезано, отшлифовано. Его можно украшать драгоценными камнями, покрыть сусальным золотом. Также нужно покрыть качественными лаками. Такой трон может использоваться более 300 лет, - говорит мастер. - Мне удалось сделать более качественную и более утонченную вещь. Поверьте, такой трон назвать мебелью и язык не поворачивается. Не буду хвастаться, но, на удивление, вышло настоящее произведение искусства".

Н.ХРИСТИЧ считает, что его творение может помочь наладить добрые отношения между Украиной и Россией.

"Если бы наш Виктор ЯНУКОВИЧ подарил такой трон Дмитрию МЕДВЕДЕВУ или Владимиру ПУТИНУ, то и за газ легче было бы договариваться. Знаете, как говорят – сухая ложка горло дерет", - добавляет умелец.