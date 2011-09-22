В Закарпатье перевернулся автобус: 8 человек травмированы
12:11, 22 сентября 2011Разное
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Персонал супермаркета везли на работу
В Закарпатье перевернулся автобус: 8 человек травмированы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС в Закарпатской области.
По информации спасателей, авария произошла сегодня утром в 06.22 возле села Симерки Перечинского района Закарпатья.
В результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся служебный микроавтобус «Газель», в котором на момент аварии находились 11 человек.
По данным МЧС, все пассажиры автобуса - обслуживающий персонал одного из супермаркетов областного центра Закарпатья г. Ужгорода.
В результате аварии, по данным УМНС, 8 человек были доставлены в больницу, из них четверо - в тяжелом состоянии.
Обстоятельства и детали ДТП выясняются.
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