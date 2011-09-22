Регионал внес в ВР законопроект о Десятинной церкви

Народный депутат Украины от Партии регионов, представитель Президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО разработал и зарегистрировал в парламенте законопроект «О возрождении уникального Символа православия - церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве» (№ 9196).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ю.МИРОШНИЧЕНКА.

Соответствующий проект закона предусматривает проектирование и строительство Национального архитектурно-исторического, духовно-символического православного комплекса на территории памятника археологии национального значения «Город Владимира - детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви».

В частности, законопроект предусматривает завершение археологических исследований, проведение консервации и современную музеефикацию остатков фундамента церкви Богородицы (Десятинной). Для этого в стилобатной части главного сооружения Национального православного комплекса будет построен Национальный музей древнего храма и православной культуры с учетом требований ЮНЕСКО, а также европейского и мирового опыта.

Над стилобатной частью комплекса будет возрожден уникальный Символ православия – церковь Богородицы (Десятинная).

Помимо этого, законопроектом предусматривается создание на территории Национального православного комплекса Духовно-просветительского центра православной культуры, обеспечивается возможность проведения религиозной службы, функционирование монастыря, экскурсионного посещения и проведения протокольных мероприятий.

Возрождение Символа православия – церкви Богородицы (Десятинной), согласно проекту закона, должно быть завершено уже в 2013 году к празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси, а создание Национального православного комплекса - в 2015 году и приурочено к 1000-летию Успения Святого равноапостольного князя киевского Владимира.

Также отдельной статьей законопроекта признается право православной церкви на возобновление нарушенных имущественных прав, приведение их в состояние, которое существовало на момент противоправной экспроприации у православной церкви Храма Богородицы (Десятинной), обязав государство в лице Кабинета министров Украины обеспечить реализацию указанных прав.

Как заявил автор законопроекта Ю.МИРОШНИЧЕНКО, восстановление Десятинной церкви выполняет чрезвычайно важную историческую миссию, поскольку является мощным мотиватором для объединения нации и возрождения духовности.

«Уверен, что мои коллеги поддержат этот законопроект. Как бы мы в политике не спорили, мы всегда возвращаемся к общечеловеческим христианским ценностям. И возрождение Символа православия – Десятинной церкви, я уверен, сблизит людей. Людей разных конфессий, разных убеждений, разных национальностей. Все мы, украинцы, гордимся своей историей. Нас объединяют наши общие корни, общие ценности, наша вера в Бога. Лидер нации - Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, уделяет огромное внимание возрождению духовности на основе христианских ценностей. И восстановление первого на Руси каменного Храма однозначно станет символом сплочения всей Украины», - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.