Водитель насмерть сбил 79-летнего мужчину и сбежал

В Тернополе водитель насмерть сбил 79-летнего мужчину и скрылся с места преступления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 21.30 на ул. Микулинецкой.

Работники скорой помощи, которые прибыли на место аварии, установили, что потерпевший от полученных повреждений умер вскоре после наезда автомобиля.

Правоохранительные органы разыскивают водителя, который совершил ДТП.