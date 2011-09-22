Сегодня в Киеве - дебаты в стиле «Оксфордского клуба»

Сегодня, 22 сентября, в Киеве состоятся публичные дебаты на тему: «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины», которые Фонд «Эффективное управление» проводит в партнерстве с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания).

Как отмечают организаторы публичных дебатов, «утечку умов» из страны традиционно считают угрозой экономическому развитию. В то же время, потенциальные выгоды от эмиграции кадров не учитываются. Высокое качество человеческого капитала - необходимое условие экономического роста. Поэтому выезд квалифицированной рабочей силы за рубеж традиционно считают большой проблемой развивающихся стран, которые проигрывают в конкуренции за кадры более развитым. Вместе с тем, в условиях глобализации появляется новый взгляд на проблему «утечки умов»: эмиграция квалифицированных кадров дает возможность извлечь существенные выгоды странам-донорам. В современном мире страна может развиваться как за счет внутреннего человеческого капитала, так и за счет использования своих людских ресурсов за рубежом.

Может ли экономика Украины получить выгоды от эмиграции талантов? Должна ли страна стимулировать эмиграцию и повышать эффективность взаимодействия с соотечественниками в других странах, либо же стоит сфокусироваться на удержании талантливых людей внутри страны?

Эти и другие вопросы во время дебатов обсудят представители экспертного сообщества, международных организаций, органов центральной и местной власти, бизнеса, образовательной среды.

Спикеры дебатов «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины»: Павел КАЗМАРЗЫК, сотрудник Центра миграционных исследований, Варшавский университет; Аветик ЧАЛАБЯН, партнер консалтинговой компании McKinsey&Company; Сергей КОРДАШЕНКО, управляющий партнер компании RosExpert; Элла ЛИБАНОВА, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

Модератор дебатов – журналист и телеведущий Мустафа НАЙЕМ.

Публичные дебаты начнутся в 18:45 в конференц-зале Дома учителя (ул. Владимирская, 57, 2 этаж).

Как сообщал УНИАН, проект публичных дебатов направлен на повышение осведомленности граждан Украины о важнейших экономических задачах, стоящих перед страной, и формирование культуры ведения конструктивной и аргументированной дискуссии.

Дебаты организуются в стиле «Оксфордского клуба». Для обсуждения темы дебатов формируются две панели спикеров, выступающих «за» и «против» предложенного тезиса. Во время первой части дебатов спикеры из двух панелей по очереди излагают ключевые аргументы в поддержку своей позиции. Дальше идет сессия вопрос-ответ, во время которой аудитория получает возможность задать вопрос и прокомментировать выступления спикеров. До и после дебатов проводится голосование аудитории относительно предложенной темы, которое позволяет оценить, насколько убедительными были аргументы той или другой стороны во время дебатов.

Быть спикерами приглашаются ведущие украинские и международные эксперты, политики, представители бизнеса и общественных организаций.