В Днепропетровске в День города бесплатно катают на карусели

В Днепропетровске в День города все желающие могут бесплатно прокатиться на карусели, которая заработала на площади им. Ленина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского горсовета, карусель приобретена на средства инвесторов.

По информации горсовета, таких каруселей в мире считанные единицы – в Париже, Флоренции, Лос-Анджелесе.

Двухъярусная, расписанная вручную карусель, создана по индивидуальному проекту специально для Днепропетровска всемирно известной компанией. Около 2 тысяч лампочек подсвечивают лошадок и слоников, львов и жирафов, создавая иллюзию движения даже тогда, когда карусель стоит.

Ее стоимость с доставкой и монтажом обошлась инвесторам в более чем 600 тыс. долл.

Входной билет на карусель стоит 20 гривен за 3 минуты катания (12 кругов), однако в День города все жители могут покататься бесплатно.

Днепропетровск отмечает День города 10-11 сентября.