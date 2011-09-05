Жванецкий открывает памятник Бабелю в Одессе (фото)

4 сентября на углу улиц Жуковского и Ришельевской, рядом со школой №117, состоялась торжественная церемония открытия памятника писателю Исааку БАБЕЛЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, мемориальная композиция состоит из бронзовой скульптуры автора знаменитых «Одесских рассказов» и «Конармии», который сидит на ступенях с блокнотом. Рядом с ним – символическое колесо.

По словам московского скульптора Георгия ФРАНГУЛЯНА, «колесо – важный элемент в биографии писателя. Это колесо судьбы, колесо из эйзенштейновской коляски и колесо из повозок «Конармии". Что касается лестницы, то по замыслу авторов, она «может восприниматься и как порог дома, и как Потемкинская лестница Одессы».

В церемонии открытия памятника приняли участие представители общественности, члены Всемирного клуба одесситов и родственники писателя.

Фото Максима Скрипки / УНИАН

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