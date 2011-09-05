Жванецкий открывает памятник Бабелю в Одессе (фото)

00:57, 05 сентября 2011
Разное
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... на углу Ришельевской

4 сентября на углу улиц Жуковского и Ришельевской, рядом со школой №117, состоялась торжественная церемония открытия памятника писателю Исааку БАБЕЛЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, мемориальная композиция состоит из бронзовой скульптуры автора знаменитых «Одесских рассказов» и «Конармии», который сидит на ступенях с блокнотом. Рядом с ним – символическое колесо.

Экс-министр культуры России Михаил Швыдкой, правнук и внук Исаака Бабеля Николай и Андрей, мэр Одессы Алексей Костусев и писатель Михаил Жванецкий

Экс-министр культуры России Михаил Швыдкой, правнук и внук Исаака Бабеля Николай и Андрей, мэр Одессы Алексей Костусев и писатель Михаил Жванецкий

По словам московского скульптора Георгия ФРАНГУЛЯНА, «колесо – важный элемент в биографии писателя. Это колесо судьбы, колесо из эйзенштейновской коляски и колесо из повозок «Конармии". Что касается лестницы, то по замыслу авторов, она «может восприниматься и как порог дома, и как Потемкинская лестница Одессы».

В церемонии открытия памятника приняли участие представители общественности, члены Всемирного клуба одесситов и родственники писателя.

Фото Максима Скрипки / УНИАН

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