Миллер издевается или Украина втихую сдалась?

Публичные газовые разборки 2 сентября навеяли пессимистичные мысли. Если новости из Москвы являются не очередной издевкой, а чистейшей правдой, то все надежды на то, что власть наконец-то взялась за ум и сделала окончательный выбор в пользу европейского цивилизованного пути развития, рухнули. Заявления о противостоянии российской «газовой» агрессии, которые, казалось, в последнее время все больше переходили в разряд ультиматума (что в принципе вызывало уважение – надо же, решились!), могут оказаться откровенным лицемерием, от чего особенно больно, вернее противно. Если так, то прогибались и будем прогибаться перед Кремлем, несмотря на то, что все шансы выиграть хотя бы в газовом вопросе есть. И это может стать началом действительной независимости…

Премьер-министр Николай Азаров 1 сентября во время лекции для студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко заявил, что «несмотря на то, что звучит от нашей дружественной России, которую мы очень ценим и с которой мы очень хотим строить абсолютно нормальные равноправные дружеские экономические интеграционные отношения, мы еще раз попытаемся договориться. Если этого не произойдет, то, безусловно, вся ответственность за последствия ляжет на тех руководителей, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам». При этом он добавил, что Украине не нужны скидки на газ, а необходим новый договор. «Нам говорят: Таможенный союз - и тогда вы получите определенную скидку. А мы говорим – нам не нужны скидки, нам необходимо нормальное соглашение, по которому цена на газ, который мы закупаем, не должна быть выше, чем в Германии», - сказал Азаров.

Попыткой, как выяснилось уже 2 сентября, является реформирование «Нафтогаза», причем в кратчайший срок. Именно об этом говорится последние десять лет со стороны экспертов как европейских, так и отечественных. Решение мудрое, оно является условием пересмотра газовых соглашений, а также экономически верным направлением в плане спасения нефтегазовой отрасли, которая в последнее время все больше напоминает коррумпированное болото. Такое заявление премьера не могло не вызвать одобрение - в ТЭКе грядут «прозрачные» перемены.

Как пояснил премьер, "появятся новые субъекты, а "Нафтогаз" как субъект хозяйствования прекратит свое существование. Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании и, естественно, в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены». При этом, по его словам, все кредитные обязательства НАК находятся под гарантией государства и будут выполнены.

И что не маловажно, он заявил с полной уверенностью - соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом будет подписано до конца года.

Разве не повод для положительного настроя - газовое давление России будет снято (пусть даже придется идти на судебное разбирательство), никаких Таможенных союзов, впереди европейские перспективы. Да и перед мировой общественностью не стыдно – перестали спину гнуть. А Россия откровенно лукавит, что не боится Фемиды. Европейские компании одна за другой добиваются справедливой цены на газ в Стокгольмском арбитраже - Shell, французская GDF Suez, итальянская ENI, немецкие концерны RWE и E.ON смогли доказать несостоятельность российских цен. О том, что настроились пополнить список победителей в противостоянии российскому газовому монополисту, заявили польский концерн PGNiG, а также Турция. Более того, «Газпром» уже снизил цену на газ Греции, пообещал поблажки Латвии и Эстонии, которые в принципе настроены выдворить «Газпром» со своих рынков.

Отважиться с учетом «дружеских» отношений на газовую войну с Россией – долго ожидаемый от власти поступок. Как говорится, бурные аплодисменты… Но не тут-то было. Москва «опустила» в одно мгновение. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Нафтогаз» прекратит свое существование только после слияния с «Газпромом».

«Конечно, после слияния с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будет действовать на этом рынке совершенно другая новая компания. И в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены», - прокомментировал он заявление Николая Яновича.

Если это не очередной изворот Кремля, то иначе как гнусностью назвать поведение нашей власти нельзя. Сколько можно «успокаивать» электорат. Если плебейское «слияние» окажется правдой, то стоит строить свои планы по следующему принципу: «Газпромукргаз» - Таможенный союз – Марш несогласных…

А ведь все могло быть иначе, если бы не традиционный многолетний «двухстульевый» принцип наших верхов. А расплата за эту привычку – «геморрой», причем не для них, а для Украины. У них все будет нормально. Текущие в карман бурным потоком доходы от статей газовых договоров, которые всегда остаются под грифом «секретно», т.к. являются «коммерческой тайной», не дадут прохудиться виповским бюджетам. А доходы украинцев как нельзя было назвать доходами, так и не будут называться.

Как хочется, чтобы заявление Миллера было злобной издевкой. Возможно, в ближайшее время все прояснится. Виктор Янукович отбыл в Таджикистан на заседание Совета глав государств СНГ. Там уже находится Дмитрий Медведев. Может личная встреча двух президентов поможет поставить точки над «і» или хотя бы достичь определенного компромисса в газовом вопросе. Но пресс-секретарь главы российского государства Наталья Тимакова уже заявила, что отдельная встреча президентов России и Украины в рамках саммита не планируется.

Правда, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко, комментируя заявление Миллера, сказал, что вопрос о слиянии «Нафтогаза» с «Газпромом» не обсуждался и не обсуждается. По его словам, «реформирование НАК является внутренним делом Украины и будет проведено для модернизации и повышения эффективности работы нефтегазового сектора».

Старо предание, да верится с трудом…

Нана Черная