Олег Скрипка просит Довгого равняться на Париж

Музыкант Олег СКРИПКА в качестве инициатора и организатора известных фестивалей «Країна Мрій» и «Рок Січ», просит киевские власти разрешить проведение этих фестивалей до 24.00.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по этому вопросу О.Скрипка провел встречу в столичной мэрии с заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.

«Я хотел бы заручиться поддержкой городской администрации, чтобы мы могли проводить мероприятия не до 10 часов вечера, как это разрешено, а до 11 как минимум, а может, до 12. Потому что мы, как правило, проводим акции не среди жилых домов, и получается так, что мы создаем атмосферу на массовом мероприятии, а когда это обрезается грубо, в 10 часов, люди остаются недовольные. Это происходит такое эмоциональное давление, которое в принципе никому не на руку, – ни обществу, ни нам как организаторам», - сказал О.Скрипка в интервью УНИАН.

По словам О.Скрипки, этот вопрос назревал уже давно. Он также сообщил, что, в частности, за рубежом подобные фестивали проводятся «до того часа, до которого нужно». В частности, во Франции самое массовое и популярное культурное мероприятие «День музыки» 24 июня проводится до 6 утра и по инициативе мэра Парижа.

О.Скрипка выразил надежду на понимание со стороны городской власти.

В свою очередь О.Довгий после встречи пообещал, что вопрос продления времени проведения фестивалей будет решен, поскольку это «вызвано не желанием некоего организатора, а желанием киевлян и многочисленными обращениями молодежи».

О.Довгий подчеркнул, что поскольку мероприятия действительно проводятся не в самих «насыщенных» людьми местах, то городская власть может внести необходимые коррективы в документы, разрешающие проведение фестивалей.

«То, что касается продления мероприятий, будет отработано в соответствующих распоряжениях, которые регламентируют процедуру проведения каждого культурного мероприятия, и, в частности, таких, как «Рок Січ», - сказал заместитель городского председателя.

Как сообщалось, фестиваль украинского рока “Рок Січ” проводится на Трухановом острове, а международный этнический фестиваль "Країна Мрій" – на Певчем поле.