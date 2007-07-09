Отчаянная домохозяйка вышла замуж (фото)

Известная актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория вышла замуж. Избранником красавицы стал ее давний бойфренд, французский баскетболист клуба НБА "Сан-Антонио Сперс" Тони Паркер, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В субботу в парижской римско-католической церкви церкви XII века, где в свое время венчались французские короли, влюбленные обменялись клятвами верности. Возле церкви, расположенной в центре Парижа, прямо напротив Лувра, собрались сотни фанатов в надежде разделить со своими кумирами этот счастливый момент. Однако молодых людей ждало разочарование.

Наблюдать за приездом участников торжественной церемонии им пришлось издалека. Охранники, закрывшие гостей от фотокамер большими черными зонтами, не позволили поклонникам знаменитой пары как следует рассмотреть свадебную процессию. Увидеть же жениха и невесту им и вовсе не удалось – незамеченными Ева и Паркер вошли в церковь через заднюю дверь.

Подробности церемонии венчания не сообщаются. Известно, что она продолжалась около получаса. После этого несколько автобусов доставили гостей в замок XVII века в пригороде Парижа, где состоялся пышный прием.

В числе приглашенных были коллеги Евы Лонгории по сериалу, "отчаянные домохозяйки" Тери Хэтчер, Николетт Шеридан и Фелисити Хаффман, певец Лайнел Ричи, а также звездная пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета Джонс. Кроме того, в списке гостей числились одноклубники жениха по НБА и известный французский футболист Тьерри Анри.

Ева Лонгория и Тони Паркер познакомились в ноябре 2004г., а спустя ровно два года объявили о помолвке.

Для известной актрисы и фотомодели это уже второй брак. В 2004г. после двух лет супружества она рассталась с актером Тайлером Кристофером.

Тони Паркер родился в Бельгии, но вырос во Франции. Он начал спортивную карьеру в США в 2001г., а недавно его признали самым ценным игроком финальной серии матчей НБА. Для него этот брак первый.