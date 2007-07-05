«Рататуй» и нашествие нелегалов на Европу

Рецензия

В чем не проявили оригинальности диснеевские криэйторы при создании «самой громкой мультпремьеры этого лета» «Рататуй», так это в выборе главного героя. Им оказалась, конечно же, крыса – тотемный персонаж Голливуда. Американцы вкладывают в образ мелких грызунов свои смыслы. Но для нас как исследователей, вышедших из гоголевской шинели, это метафора, связанная с маленьким человеком, которого не хочет замечать большой мир.

В «Рататуе» конфликт главного героя с внешним миром обостряется особым характером последнего. Наша крыса с корабля социального низа попадает на бал парижского гламура. Оказавшийся прекрасным поваром, грызун Ремми поселяется в модном ресторане. И это важно уяснить в контексте турецкой, греческой и арабской экспансии, наблюдающейся в сфере питания в европейских странах. Таким образом, главный герой воплощает собой нелегала, желающего приобщиться к благам, нажитым Старой Европой.

К сожалению это или к счастью, но Ремми не борется с Системой, он всего лишь приспосабливается к ней. Когда ему это удается, то он приводит за собой своих многочисленных родственников, обитающих на той же помойке жизни. Правда, прежде чем это происходит, грызунам приходится освоить личную гигиену, и это главное условие существования в «верхнем» мире. Люди же смиряются с фактом, который в политкорректном обществе сводится к следующей формуле: они такие же, как и мы. Естественно, не все желают делить свой стол с представителями низов. Шкуродер, обманом захвативший власть в ресторане после смерти гастрономического Гуру Густо, и представитель санэпидемстанции не могут вынести соседства за одним столом с крысами. Но нынешней Европе разговор с фашистами короткий: блюстителей чистоты расы нейтрализуют силой.

Главного героя по жизни выручает его дар, полученный им напрямую от покойного Густо. Обладая отменным нюхом и вкусом, крыса прекрасно готовит. А интеграция мира гламура и мира отбросов происходит со знакомства Ремми с подростком Лингини, который сначала был принят в ресторан в должности мусорщика. И это очень логично: кто, если не мусорщик, будет той переходной фигурой, что связывает низ и верх.

Ремми поселяется у своего друга в колпаке и начинает подсказывать ему, как следует готовить самые изысканные блюда. И тогда перед нами предстает картина онтологического противоречия. В то время как большинство поваров получают знания о блюдах из Книги, которую оставил ушедший Гуру, Ремми готовит интуитивно, мистически связываясь с носителем Знаний. Чтобы создать тот или иной шедевр, крысе достаточно в своем сознании вызвать образ Мастера.

Борясь с Шкуродером и пристраивая своих родственников в цивилизованном мире, Ремми способствует сближению Лингини с Колетт, единственной женщиной на кухне, натурой жесткой, какой ее сделало гендерное самоутверждение. Обретая любовь, Колетт смягчается, а вот Лингини никак не меняется, повар-самозванец не прошел инициации, и в дальнейшем оставшись прыщавым юношей. Но, кажется, он и не нуждается в самоутверждении, ведь теперь за него все решения принимает крыса и его друзья. От Лингини требуется только одно: полностью подчиниться своему другу, и повар сдается на милость Судьбы. Шкуродер срывает с его головы волос и отдает в ДНК-лабораторию, чтобы проверить кровную причастность юноши к умершему Гуру. Анализ показывает: это крысиный мех. Свершилось: человек породнился с грызуном!

В итоге крысы берут верх в ресторане, из которого уходят последние люди, оставшиеся без работы. Но авторы мультфильма делают виноватыми в этом их самих. Ведь работники-расисты совершают величайший грех – они пренебрегают политкорректностью, отказываясь сотрудничать с крысами.

Точку во всей истории ставит Критик, которого все боятся и ненавидят, поскольку он обладает Словом. И в свое время несколько его слов буквально уничтожили Гуру. Несмотря на то, что Критик – желчный язвенник, составляющий свои гастрономические отчеты в огромной холодной комнате в форме гробе, он остается честным и неподкупным ценителем. Ремми находит путь к Критику, и этот путь к сердцу одинокого мужчины естественно лежит через желудок…

Все очень красочно и качественно. Смотрите «Рататуй» в кинотеатрах города. Режиссер: Брэд Бёрд, Боб Петерсон, в ролях: Пэттон Освальт, Брайан Деннехи, Жанин Гарофало, Брэд Гэрретт, Иэн Холм и др. Более подробная информация здесь: http://ratatuy.co.ua/

Антон Зикора