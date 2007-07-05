Шаровая молния повредила 4-этажный жилой дом в Кеве

В Днепровском районе Киева вчера вечером в результате попадания шаровой молнии загорелась крыша четырехэтажного жилого дома на ул. Дудича, 2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МЧС Украины в городе Киеве, спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что на техническом этаже загорелся утеплитель крыши, и за считанные минуты затушили огонь.

Как сообщила спасателям одна из жительниц дома, наблюдая из окна во время дождя, она увидела “какой-то странный огненный шар, который поднялся вверх”. В то же время, по ее словам, где-то наверху прозвучал мощный взрыв, и она увидела дым, который шел вроде бы из крыши дома.

По предварительным выводами специалистов, самой вероятной причиной чрезвычайного происшествия могло стать попадание молнии в дом.

В результате взрыва в доме повреждены трубопроводы, и у жителей возникли значительные проблемы с водоснабжением. Кроме этого, в результате мощного электромагнитного разряда в некоторых квартирах вышла из строя электротехника.

Благодаря оперативному реагированию спасателей, огонь не распространился на весь дом, и удалось спасти имущество на сумму свыше 7 тысяч гривен.