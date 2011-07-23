Украинские байкеры отправятся за Полярный круг

Украинские байкеры примут участие в ежегодном байкерском фестивале Arctic riders 2011 в Мурманске.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе правительства Мурманской области, на фестиваль байкеров соберутся почти 700 участников из России, Беларуси, Молдовы, Украины, Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии и Польши.

«Самый крупный российский байк-фестиваль, организованный за Полярным кругом, состоится в Мурманске с 11 по 14 августа. В программе фестиваля запланированы посещение районов Мурманской области, возложение венков к мемориалу Защитникам Заполярья, выступление концертных группы. Байкеры посетят детскую городскую больницу, где участники фестиваля вручат подарки маленьким пациентам. Кроме того, состоятся показательные выступления каскадеров и парашютистов, заезды на квадроциклах», - говорится в сообщении.

По словам губернатора Мурманской области Дмитрия ДМИТРИЕНКО, популярность фестиваля с каждым годом растет.

«Так, если в прошлом году к нам, в Мурманск, приехали 200 байкеров, то в этом году мы ожидаем уже 700 участников. Заключительный концерт и показательные выступления байкеров, запланированные на 13 августа на берегу Кольского залива, посетят около 30 тысяч мурманчан», - сказал он.

Глава региона выразил уверенность, что «проведение фестиваля будет способствовать повышению привлекательности Мурманской области для туристов».