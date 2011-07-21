Спецколлегия требует распустить "так называемых казачков"

Всеукраинская специальная коллегия по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью обратилась в Министерство юстиции Украины с призывом аннулировать регистрацию Всеукраинской общественно-казацкой организации “Экологическая безопасность”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель Всеукраинской специальной коллегии Юрий ЛАВРЕНЮК.

Он отметил, что, в соответствии с законодательством Украины, ликвидация объединения граждан возможна в случае возбуждения уголовного дела. Он подчеркнул, что 31 мая этого года возбуждено уголовное дело по выявленным и задокументированным случаям “незаконной деятельности этих постов в Киевской области на 59-м километре трассы Киев-Чоп, и Макаровским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества”.

Ю.ЛАВРЕНЮК отметил, что в Украине уже не один год ведется “незаконная деятельность постов “Экологической безопасности”, когда неосведомленным иностранным водителям и водителям Украины навязывают платные услуги по проверке уровня оксида углерода в выбросах транспортных средств и предоставляют неправдивую информацию о необходимости приобретения экологических карточек иностранцами». При этом, по его словам, “за незаконно установленные нарушения “казачки” требуют от водителей оплатить штрафы прямо на местах остановки автомобиля».

Ю.ЛАВРЕНЮК подчеркнул, что долгое время не было возможности задокументировать их незаконную деятельность именно потому, что пострадавшие, которые сообщали об этом, были гражданами других государств, чаще всего Беларуси, России, Польши, Турции. «Поскольку, когда гражданин сообщал о том, что произошло такое событие, то он ехал в свою страну, а в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, чтобы провести какую-то доследственную проверку, нужно присутствие пострадавшего”, - объяснил он. По его словам, поскольку пострадавших не было в Украине, то все материалы списывались территориальными райотделами милиции, где была “выявлена деятельность так называемых эко-постов”.

Ю.ЛАВРЕНЮК отметил, что в Украине замер выбросов загрязняющих газов автомобиля возложен на органы внутренних дел. В соответствии с законодательством Украины, останавливать автомобили имеют право только сотрудники органов внутренних дел, в пограничных зонах - Государственная пограничная служба Украины. “И больше никто, тем более эти общественно-казацкие формирования”, - сказал он.

Главный инспектор Управления Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Украины Олег СЕРЫЙ подчеркнул, что на сегодняшний день “проблема незаконной деятельности так называемых казацких формирований приобрела социально-опасный масштаб”. Он отметил, что было более 400 случаев “задержания и доставки их в территориальные подразделения милиции для составления соответствующих материалов”. По его словам, “так называемые казаки” используют неосведомленность иностранцев относительно законодательства Украины, относительно того, какая форма у работников ГАИ, “навязывают им свои платные услуги”, а “такие действия есть абсолютно незаконны, они вне пределов правового поля”.

О.СЕРЫЙ подчеркнул, что наиболее активно так называемые посты “экологической безопасности” работают в Киевской области, в частности, за 4 месяца 2011 года в Макаровском районе “выявлены 117 фактов незаконной деятельности таких постов”. По его словам, в Днепропетровской области они даже используют форму сотрудников ГАИ. Он добавил, что в этой области “за последнее время возбуждены 14 уголовных дел по фактам деятельности граждан, которые используют форму и вынуждают платить им за надуманные нарушения правил дорожного движения денежные средства”.

О.СЕРЫЙ отметил, что форма “так называемых казаков” отличается от формы работников ГАИ, в частности, звездочки у них шестиугольные, нарукавные нашивки содержат надпись “Безопасность дорожного движения”, в то время как у сотрудников ГАИ - “Государственная автомобильная инспекция”. Он отметил, что сотрудникам запрещено вести патрулирование на частных машинах, а автомобили ГАИ имеют свою атрибутику.

Ю.ЛАВРЕНЮК сообщил, что Всеукраинской специальной коллегией по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью совместно с Департаментом Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Украины разрабатывается общая информационная брошюра для тех, кто прибудет в Украину на Чемпионат Европы по футболу 2012 года, где будет информация о форме сотрудников ГАИ и милиции, будет выдержка из Кодекса об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Он отметил, что она будет издана на русском, английском, немецком и французском языках.