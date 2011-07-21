Суд позволил принцу выкупить арестованный за долги самолет

Суд в Германии согласился освободить из-под ареста самолет наследного принца Таиланда, назначив выкуп за него в 28 миллионов долларов, сообщает Би-би-си.

Арест на Boeing 737 был наложен на прошлой неделе, когда управляющие по делам о несостоятельности попытались взыскать с правительства Таиланда долг в 40 миллионов долларов.

Эти деньги требует разорившаяся германская строительная компания за проект двадцатилетней давности по прокладке автотрассы к аэропорту Бангкока.

Таиланд опротестовал арест воздушного судна, заявив, что оно не принадлежит государству, а является частной собственностью принца, который не может нести ответственность за действия правительства страны.