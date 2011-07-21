Суд позволил принцу выкупить арестованный за долги самолет
01:13, 21 июля 2011Разное
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Таиланд опротестовал арест
Суд в Германии согласился освободить из-под ареста самолет наследного принца Таиланда, назначив выкуп за него в 28 миллионов долларов, сообщает Би-би-си.
Арест на Boeing 737 был наложен на прошлой неделе, когда управляющие по делам о несостоятельности попытались взыскать с правительства Таиланда долг в 40 миллионов долларов.
Эти деньги требует разорившаяся германская строительная компания за проект двадцатилетней давности по прокладке автотрассы к аэропорту Бангкока.
Таиланд опротестовал арест воздушного судна, заявив, что оно не принадлежит государству, а является частной собственностью принца, который не может нести ответственность за действия правительства страны.
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