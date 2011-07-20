В Киеве возобновили движение по улице Телиги

В Киеве возобновлено движение транспорта по улице Олены Телиги в сторону Дорогожичей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, работы по ликвидации последствий прорыва коллектора глубокого залегания, который произошел 9 июля на проезжей части улицы Олены Телиги, выполнялись силами коммунальной корпорации «Киеватодор» круглосуточно в течение 10 дней.

Во время выполнения ремонтных работ была открыта одна полоса для движения общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Киеве на улице Олены Телиги в районе Кирилловской церкви после сильного ливня на участке дороги в сторону метро «Дорогожичи» прямо на проезжей части провалился асфальт. Диаметр ямы составлял около 6 метров, глубина - несколько метров. При этом в яму провалилась фура с полуприцепом.