Маршрутка столкнулась с BMW: двое погибших, двое раненых
12:07, 19 июля 2011Разное
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ДТП в Запорожье
В Запорожье в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткым такси два человека погибли, еще двое госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, авария произошла вчера в 22.42.
Водитель автомобиля BMW в нескольких метрах от остановки общественного транспорта допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen. В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир погибли на месте ДТП. Водитель маршрутки и находившаяся в салоне микроавтобуса 23-летняя девушка госпитализированы.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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