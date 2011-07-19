Маршрутка столкнулась с BMW: двое погибших, двое раненых

12:07, 19 июля 2011
Разное
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ДТП в Запорожье

В Запорожье в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткым такси два человека погибли, еще двое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, авария произошла вчера в 22.42.

Водитель автомобиля BMW в нескольких метрах от остановки общественного транспорта допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen. В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир погибли на месте ДТП. Водитель маршрутки и находившаяся в салоне микроавтобуса 23-летняя девушка госпитализированы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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