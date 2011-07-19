В "Борисполе" будет новая служба такси

В октябре в «Борисполе» начнет работать новая служба такси. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Иностранцы увидят новые 500 машин, скорее всего это будут «Хюндай-Соната», с климат-контролем, возможностью принимать кредитные карты и счетчиками. Мы бы очень хотели, чтобы проезд 1 км стоил 5 гривен, и тогда проезд от термина "D" до «Премьер-палаца» будет стоить 165 грн. Наши экономисты рекомендуют сделать эту цену в районе 6 грн./км. Это касается новых такси, которые начнут работать в октябре», - сказал он.

Как напомнил Б.КОЛЕСНИКОВ, служба такси для «Борисполя» и железных дорог создана для обслуживания пассажиров на Евро-2012. «Мы обращались ко всем крупным компаниям на протяжении года. Никто не в состоянии обеспечить 500 машин с кондиционерами и счетчиками, поэтому мера вынужденная. Я думаю, эту компанию можно выделить из «Борисполя» или железной дороги, сделать публичной и после чемпионата продать», - отметил он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, при этом другие такси также смогут обслуживать Евро. «По «Борисполю» во всех справочных материалах, связанных с Евро, будут опубликованы те службы такси, которые желают работать с туристами. Они должны подать заявки в информационный центр Евро-2012 с просьбой распространить их номера телефонов, чтобы туристы заказывали эти такси оп телефону. Мы по максимуму проинформируем всех туристов, которые будут уже в аэропорту вылета знать, как можно заказать такси», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство заявляло о намерении закупить 500 машин для организации совместной службы такси «Борисполя» и «Укрзализныци», которые бы курсировали от аэропорта и центрального ж/д вокзала.