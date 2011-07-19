Колесников: частные хозяева автодорог будут более эффективны
Укравтодор пора полностью реформировать
«Укравтодор» может быть полностью реформирован уже до конца этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал 18 июля на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.
«Укравтодор» будет полностью реформирован, я думаю, уже до конца этого года», - сказал он.
По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, планируется привлекать к эксплуатации дорог частные компании. «И сейчас мы думаем, есть поручение Президента по поводу привлечения частных эксплуататоров автодорог, которые будут более эффективными, чем государство», - сказал он.
Как напомнил министр, сейчас заказчиком строительства новых автодорог является исключительно Мининфраструктуры, согласно утвержденному положению о министерстве в апреле т.г. «Мининфраструктуры… является единственным заказчиком новых автодорог, а не «Укравтодор». «Укравтодор» должен организовывать тендеры для строительства новых автодорог, вот это вся функция», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, Указом Президента Украины от 6 апреля т.г. № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» ликвидированы, реорганизованы и созданы ряд органов власти. В частности, создано Государственное агентство автомобильных дорог Украины путем реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины. Президент Украины Указом № 456/2011 от 13 апреля т.г. утвердил Положение о Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Кабинету министров Украины было поручено в двухмесячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.