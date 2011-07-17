В лобовом столкновении двух "жигулей" погибли четыре человека

10:33, 17 июля 2011
Разное
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Трагедия на Херсонщине

В Херсонской области в результате столкновения двух легковых авто погибли четыре и пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, около 19.00 16 июля близ пгт Новотроицкое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека (в том числе ребенок 2004 г.р.), еще три человека в тяжелом состоянии госпитализированы в Новотроицкую центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

 

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